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«Машенька» в огне: в Томске загорелся стриптиз-клуб
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«Машенька» в огне: крупный пожар охватил стриптиз-клубе в Томске 

ТК «Звезда» + ещё 10 1 час назад
Фото: соцсети
Более 100 посетителей вывели из здания из-за возгорания.
В Ленинском районе города Томск по адресу 79 Гвардейской Дивизии, 9г произошел крупный пожар. Там загорелась крыша мужского ночного клуба «Машенька». Более сотни посетителей заведения были оперативно эвакуированы.
Кадрами с места происшествия очевидцы делятся в социальных сетях.
Как сообщили в управлении ГУ МЧС по региону, возгорание произошло в 23.12 по местному времени. Его площадь составила 600 кв.м.
На тушение огня было привлечено 49 человек и 17 единицы техники.
В настоящий момент выясняются причины, которые послужили причиной пожара.
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