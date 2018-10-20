«Машенька» в огне: в Томске загорелся стриптиз-клуб

«Машенька» в огне: крупный пожар охватил стриптиз-клубе в Томске

Более 100 посетителей вывели из здания из-за возгорания.

В Ленинском районе города Томск по адресу 79 Гвардейской Дивизии, 9г произошел крупный пожар. Там загорелась крыша мужского ночного клуба «Машенька». Более сотни посетителей заведения были оперативно эвакуированы.

Кадрами с места происшествия очевидцы делятся в социальных сетях.

Как сообщили в управлении ГУ МЧС по региону, возгорание произошло в 23.12 по местному времени. Его площадь составила 600 кв.м.

На тушение огня было привлечено 49 человек и 17 единицы техники.

В настоящий момент выясняются причины, которые послужили причиной пожара.