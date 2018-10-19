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Под Петербургом прогремел мощный взрыв
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Под Петербургом прогремел мощный взрыв 

Рамблер 31 минуту назад
В Гатчине Ленинградской области произошел взрыв на заводе «Авангард», передает Telegram-канал Mash.
СМИ сообщают о сильном взрыве после которого начался пожар.
Местные жители сообщают, что взрыв был такой силы, что в отдаленных районах в домах задрожали окна. После хлопка начался пожар. В соцсетях появились фотографии и видео, на которых виден густой дым.
По информации Mash, взрыв произошел в четырехэтажном производственном здании, в котором находились люди. Сначала сообщалось о пяти раненых, позже стало известно, что три человека находятся под завалами, один госпитализирован.
Завод «Авангард» является крупнейшим производителем пиротехники в России. Завод также выпускает мебель и металлические оконные карнизы.
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