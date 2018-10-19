Под Петербургом прогремел мощный взрыв

СМИ сообщают о сильном взрыве после которого начался пожар.

Местные жители сообщают, что взрыв был такой силы, что в отдаленных районах в домах задрожали окна. После хлопка начался пожар. В соцсетях появились фотографии и видео, на которых виден густой дым.

По информации Mash, взрыв произошел в четырехэтажном производственном здании, в котором находились люди. Сначала сообщалось о пяти раненых, позже стало известно, что три человека находятся под завалами, один госпитализирован.

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