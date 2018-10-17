Ещё
Кадыров заявил о готовности помочь пострадавшим от взрыва в Керчи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых

Кадыров заявил о готовности помочь пострадавшим от взрыва в Керчи 

Российская Газета + ещё 38 4 часа назад
Фото: Администрация Тамбовской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время взрыва в политехническом колледже в Керчи.
— Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Керчь, мы разделяем с вами эту скорбь. И в любой момент готовы оказать помощь и поддержку Крыму, — заявил руководитель республики.
Он также, говоря о трагедии в Крыму, добавил, что «зло в любом проявлении должно быть наказано».
Как сообщалось ранее, взрыв в керченском учебном заведении прогремел в среду. По предварительной версии Национального антитеррористического комитета, сработало взрывное устройство. Погибли более 10 человек, еще около 50 ранены. В больницу госпитализировано 35 человек.
Российская Газета: последние новости
В Таганроге горение свалки не привело к загрязнению атмосферы В Китае пять человек погибли в результате взрыва на угольной шахте В Кремле не исключили версию теракта в Керчи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев заявил о крупной победе над Москвой201
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых137
Восстановлена картина бойни в керченском колледже83
«Убивали всех, кого могли найти»435
Одногруппники поведали о керченском стрелке-убийце122
Видео
04:26
«Очень хочется, чтобы мир узнал правду»
Политика В мире
03:11
Аксенова по ошибке назвали керченским стрелком
В мире
02:04
Восстановлена картина бойни в керченском колледже
Происшествия
03:11
В вещах стрелка нашли второе взрывное устройство
Происшествия
02:04
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых
Происшествия
01:52
«Убивали всех, кого могли найти»
Общество
02:04
Одногруппники поведали о керченском стрелке-убийце
Происшествия
02:23
Путин сделал заявление после трагедии в Керчи
Политика
02:23
Матвиенко пресекла панику из-за ЧП в Керчи
Политика
01:22
В Крыму объявлен траур
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение