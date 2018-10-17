Кадыров заявил о готовности помочь пострадавшим от взрыва в Керчи

— Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Керчь, мы разделяем с вами эту скорбь. И в любой момент готовы оказать помощь и поддержку Крыму, — заявил руководитель республики.

Он также, говоря о трагедии в Крыму, добавил, что «зло в любом проявлении должно быть наказано».

Как сообщалось ранее, взрыв в керченском учебном заведении прогремел в среду. По предварительной версии Национального антитеррористического комитета, сработало взрывное устройство. Погибли более 10 человек, еще около 50 ранены. В больницу госпитализировано 35 человек.