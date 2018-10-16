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Рухнувший мост заблокировал трассу в Приморье
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Рухнувший мост заблокировал трассу в Приморье 

Авторамблер + ещё 2 5 часов назад
Фото: Авторамблер
Пешеходный виадук обвалился на проезжую часть из-за самосвала.
Инцидент произошел 16 октября на объездной трассе Седанка-Патрокл. Как сообщает Главное управление МЧС России по Приморскому краю, у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, в результате чего он снес 40-метровый пешеходный мост. Обошлось без пострадавших и погибших.
Конструкция заблокировала две полосы. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД перекрыли движение в обоих направлениях и организовали объезд через улицу Катерная. Последствия аварии ликвидировали 13 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части МЧС.
В начале октября ЧП произошло на Крымском мосту. Напомним, один из пролетов железнодорожной части рухнул в воду. В ЧП никто не пострадал, опоры моста уцелели. Восстановительные работы продлятся до конца этого месяца.
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