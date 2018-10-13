В поселке под Барнаулом загорелись два жилых дома

Ранее сообщалось, что в 70 километрах от Барнаула в поселке Кубанка горят два жилых дома, причины пожара рассматриваются разные — от природного фактора до неосторожного обращения с огнем. Из краевого центра в поселок направлены дополнительные силы спасателей.

"В настоящий момент пожар не ликвидировали, но угрозы распространения на другие жилые дома в поселке нет", — сказал представитель спасательного ведомства. Как писали очевидцы в социальных сетях, пожар перекинулся на местную школу, но эту информацию РИА Новости опровергли в сельсовете села. "Мы сейчас находимся в школе, где создан оперативный штаб. Пострадали только два дома", — подчеркнул собеседник агентства.

По данным Алтайского ЦГМС, днем 13 и ночью 14 октября в регионе ожидаются сильный ветер до 15-20 метров в секунду, местами порывы 25-30 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега. В Барнауле в субботу дует сильный ветер 15-20 метров в секунду юго-западного направления, с порывами до 25 метров, во второй половине дня прогнозируется дождь.