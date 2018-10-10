Молодая россиянка спасла из горящего дома 12 человек

Сотрудница центра «Медицина катастроф» из Улан-Удэ Светлана Пежемская спасла из пожара 12 человек — родственников и соседей. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Бурятии.

Пожар произошел в ночь на 5 октября в многоквартирном доме на улице Некрасова. 26-летняя женщина первой почувствовала запах дыма. Она вывела на улицу своих несовершеннолетних племянников и тетю, а затем бросилась спасать других жильцов дома: для этого ей пришлось разбить окна в остальных квартирах. Она успела вывести восьмерых соседей.

Одного мужчину спасти не удалось: к приезду пожарных крыша дома полностью сгорела. Сама Пежемская получила порезы рук, кистей и предплечья.

В начале года жительница Выборгского района Ленинградской области Наталия Кунафеева спасла женщину из упавшего в реку автомобиля после того, как машина врезалась в мост и упала в реку. Автомобилистка оказалась заблокирована и безуспешно пыталась разбить стекло огнетушителем. «Я не чувствовала, насколько холодная вода, у меня, видимо, просто был шок», — рассказала Кунафеева. Она помогла водительнице выбраться из машины и доплыть до берега.