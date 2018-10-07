В Португалии вспыхнул крупный лесной пожар 

Крупный пожар бушует в Португалии в муниципалитетах Синтра и Кашкайш (округ Лиссабон).
Incêndio em Sintra/Cascais está dominadohttps://t.co/P7eNpKZQg1 pic.twitter.com/EYOusQ1zgy— tvi24 (@tvi24pt) 7 октября 2018 г.
К тушению огня подключены более 700 пожарных, семь самолетов-амфибия, более 200 единиц техники, сообщает португальский телеканал TVI24.
Incêndio em Cascais exige quatro meios aéreos para combater chamashttps://t.co/3FFM5nPabY pic.twitter.com/m1BtDtcw4q— tvi24 (@tvi24pt) 6 октября 2018 г.
Жители нескольких деревень были вынуждены покинуть свои дома в целях безопасности, еще 300 эвакуированы из кемпинга в природном парке Синтра-Кашкайш. Всего эвакуированы около 350 человек.
По предварительным данным, пострадали 18 человек, в основном пожарные, сообщили в Гражданской защите.
Incêndio em Cascais exige quatro meios aéreos para combater chamashttps://t.co/3FFM5nPabY pic.twitter.com/m1BtDtcw4q
— tvi24 (@tvi24pt) 6 октября 2018 г.
Огонь вспыхнул в субботу вечером и распространился за ночь из-за сильных порывов ветра, скорость которого достигала 100 км в час. Две дороги в этом районе перекрыты.
Лесные пожары регулярно бушуют летом и осенью в Португалии, в прошлом году в огне погибли 106 человек.