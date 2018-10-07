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В Португалии вспыхнул крупный лесной пожар
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В Португалии вспыхнул крупный лесной пожар 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: AP Photo / Armando Franca
Крупный пожар бушует в Португалии в муниципалитетах Синтра и Кашкайш (округ Лиссабон).
К тушению огня подключены более 700 пожарных, семь самолетов-амфибия, более 200 единиц техники, сообщает португальский телеканал TVI24.
Жители нескольких деревень были вынуждены покинуть свои дома в целях безопасности, еще 300 эвакуированы из кемпинга в природном парке Синтра-Кашкайш. Всего эвакуированы около 350 человек.
По предварительным данным, пострадали 18 человек, в основном пожарные, сообщили в Гражданской защите.
Incêndio em Cascais exige quatro meios aéreos para combater chamashttps://t.co/3FFM5nPabY pic.twitter.com/m1BtDtcw4q
— tvi24 (@tvi24pt) 6 октября 2018 г.
Огонь вспыхнул в субботу вечером и распространился за ночь из-за сильных порывов ветра, скорость которого достигала 100 км в час. Две дороги в этом районе перекрыты.
Лесные пожары регулярно бушуют летом и осенью в Португалии, в прошлом году в огне погибли 106 человек.
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