Пожар в мебельном магазине в Иркутске ликвидирован

Пожар в мебельном магазине в Иркутске ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«В 07:29 (2:29 мск. — RT) пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили о возгорании в мебельном магазине Иркутска.