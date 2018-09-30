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Пожар в мебельном магазине в Иркутске ликвидирован
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Пожар в мебельном магазине в Иркутске ликвидирован 

RT на русском + ещё 25 6 часов назад
Фото: ТАСС
Пожар в мебельном магазине в Иркутске ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
«В 07:29 (2:29 мск. — RT) пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщили о возгорании в мебельном магазине Иркутска.
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