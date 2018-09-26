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Мощный взрыв в Чечне попал на видео
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Мощный взрыв на автозаправке в Чечне попал на видео 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
На автозаправке в селе Гехи Урус-Мартановского района (Чечня) прогремел взрыв. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал «360».
На записи видно, как над заправкой полыхает сильный огонь, а испуганные местные жители пытаются убежать от места пожара.
По предварительным данным, никто не пострадал. Площадь возгорания достигла почти тысячи квадратных метров.
В конце июня произошел взрыв на автозаправочной станции на окраине чеченской станицы Гребенская: взорвались четыре цистерны с топливом, в резервуарах находилось 50 кубометров горючего. Тогда пострадали пять человек.
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