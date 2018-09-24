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Жителей многоэтажки эвакуировали в Саратове из-за пожара
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В Саратове из многоэтажного дома эвакуировали 75 человек из-за пожара 

RT на русском + ещё 7 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Саратове в Заводском районе города в многоэтажном доме произошёл пожар, из здания эвакуированы 75 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
«По предварительным данным, произошло загорание в квартире в многоэтажном доме на ул. Буровая, проводилась эвакуация, эвакуировано 75 человек», — заявили в МЧС.
Подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее URA.RU cообщало, что в Екатеринбурге в связи с произошедшим в подвале роддома пожаром эвакуировали 170 человек, включая 49 детей.
RT на русском: последние новости
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