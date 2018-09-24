Жителей многоэтажки эвакуировали в Саратове из-за пожара

В Саратове из многоэтажного дома эвакуировали 75 человек из-за пожара

Саратове в Заводском районе города в многоэтажном доме произошёл пожар, из здания эвакуированы 75 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. «По предварительным данным, произошло загорание в квартире в многоэтажном доме на ул. Буровая, проводилась эвакуация, эвакуировано 75 человек», — заявили в МЧС. Подробности произошедшего устанавливаются. Ранее URA.RU cообщало, что в Екатеринбурге в связи с произошедшим в подвале роддома пожаром эвакуировали 170 человек, включая 49 детей.