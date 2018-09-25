В Лосино-Петровском загорелся жилой дом

Пожарные проводят эвакуацию людей из горящего дома под Москвой

Пожарные эвакуируют людей с помощью спецтехники из трехэтажного жилого дома в подмосковном городе Лосино-Петровский . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Загорелся трехэтажный дом, расположенный по адресу: город Лосино-Петровский, улица Суворова, дом 8. Все началось с пожара в квартире на втором этаже. На место прибыли четыре цистерны МЧС и другая техника. Проходит эвакуация людей, — сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, два человека пострадали в результате пожара.

"В результате возгорания в трехэтажном жилом доме пострадали два человека. Оба они совершеннолетние", — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что пожару присвоена вторая категория сложности.

Пожарные локализовали возгорание. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Московской области.