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В СК начали проверку по факту пожара в Саратове
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В СК начали проверку по факту пожара в Саратове 

RT на русском + ещё 53
Фото: ТАСС
Старший помощник руководителя регионального управления СК Ирина Мешкова заявила, что следователи приступили к проверке в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме в Саратове.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Следственным отделом по Ленинскому району Саратова начата доследственная проверка по факту пожара, произошедшего в вечернее время в одной из квартир дома по улице Буровой», — сказала она.
По имеющейся у следствия информации, после тушения огня в одном из жилых помещений квартиры обнаружено тело мужчины, ещё двое — мужчина и женщина — госпитализированы.
В настоящее время специалисты регионального СУСК проводят осмотр места происшествия и пытаются установить причину возгорания.
Ранее стало известно, что в многоэтажке в Заводском районе Саратова произошёл пожар.
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