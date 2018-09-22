На набережной в бухте Аякс во Владивостоке произошел пожар 

Пожар произошел ночью в субботу на набережной бухты Аякс на острове Русском во Владивостоке, где ранее располагалась выставка Восточного экономического форума "Улица Дальнего Востока". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.
"Ночью 22 сентября в 02:45 (19:45 21 сентября мск) в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о том, что на набережной в бухте Аякс произошло возгорание строительного мусора от демонтируемых торговых павильонов. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты. Прибыв по указанному адресу, пожарные приступили к тушению", — говорится в сообщении.
Из-за сильного ветра пожар быстро распространился. Ликвидировать открытое горение удалось в 03:36 (20:36 21 сентября мск), а проливка и полная ликвидация завершилась в 06:29 (23:29 21 сентября мск). Общая площадь горения составила 500 кв. метров, пострадавших нет.
В тушении участвовали 22 человека личного состава и 6 единиц техники.