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В Германии вторую неделю горит полигон бундесвера
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В Германии вторую неделю горит полигон бундесвера 

ТК «Звезда» + ещё 10 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар спровоцировала выпущенная во время учений ракета, упавшая в осушенное болото.
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен посетила сегодня испытательный полигон бундесвера около города Меппен на северо-западе страны, сообщает NDR.
Там уже более двух недель продолжается сильнейший пожар, который спровоцировала выпущенная во время учений ракета, упавшая в осушенное болото. Мох и торфяники загорелись.
К настоящему времени огонь охватил более 800 гектаров. В районе Эмсланд объявлен режим ЧС. Из-за едкого дыма в нескольких окрестных городах проводится эвакуация.
В ликвидации возгорания участвуют более 1000 пожарных. Глава немецкого минобороны извинилась перед местными жителями. Она пообещала, что маневры с применением ракет будут проводиться на полигоне только в холодное время года.
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