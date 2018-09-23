В Германии вторую неделю горит полигон бундесвера

Пожар спровоцировала выпущенная во время учений ракета, упавшая в осушенное болото.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен посетила сегодня испытательный полигон бундесвера около города Меппен на северо-западе страны, сообщает NDR.

Там уже более двух недель продолжается сильнейший пожар, который спровоцировала выпущенная во время учений ракета, упавшая в осушенное болото. Мох и торфяники загорелись.

К настоящему времени огонь охватил более 800 гектаров. В районе Эмсланд объявлен режим ЧС. Из-за едкого дыма в нескольких окрестных городах проводится эвакуация.