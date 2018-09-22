В ФРГ уже две недели не могут потушить полигон бундесвера

В Германии две недели не могут потушить пожар на территории бундесвера

Германии более двух недель не могут справиться с пожаром. Огонь бушует на территории испытательного полигона в регионе Эмсланд (федеральная земля Нижняя Саксония).

В операции задействованы более тысячи человек: военнослужащие, пожарные и полицейские. Сейчас площадь пожара составляет около восьми квадратных километров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальный сайт вооруженных сил Германии.

По данным экологов, это возгорание уже привело к выбросу в атмосферу от 500 до 900 тысяч тонн диоксида углерода. Ранее из-за лесных пожаров и задымления в регионе Эмсланд была объявлена чрезвычайная ситуация.

Пожар на территории полигона начался во время учений, после испытательных запусков ракет. Борьбу с огнем затрудняет то, что на местности могут находиться остатки боеприпасов. Сколько еще времени займет тушение пожара — пока неизвестно.