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В ФРГ уже две недели не могут потушить полигон бундесвера
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В Германии две недели не могут потушить пожар на территории бундесвера 

Российская Газета + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Германии более двух недель не могут справиться с пожаром. Огонь бушует на территории испытательного полигона в регионе Эмсланд (федеральная земля Нижняя Саксония).
В операции задействованы более тысячи человек: военнослужащие, пожарные и полицейские. Сейчас площадь пожара составляет около восьми квадратных километров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальный сайт вооруженных сил Германии.
По данным экологов, это возгорание уже привело к выбросу в атмосферу от 500 до 900 тысяч тонн диоксида углерода. Ранее из-за лесных пожаров и задымления в регионе Эмсланд была объявлена чрезвычайная ситуация.
Пожар на территории полигона начался во время учений, после испытательных запусков ракет. Борьбу с огнем затрудняет то, что на местности могут находиться остатки боеприпасов. Сколько еще времени займет тушение пожара — пока неизвестно.
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