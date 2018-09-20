МЧС пообещали вертолеты на поиски, а в итоге — ничего: под Качканаром пропал рыбак из Пермского края

Ночью с 15 на 16 сентября в Свердловской области , под Качканаром пропал 40-летний Владистав Митрохин. Он с друзьями отправился за ягодами и на рыбалку, но на следующий день они вернулись домой в Пермский край без Владислава. МЧС пообещал родным пропавшего отправить вертолеты на его поиски, но те из родственников, кто приехал искать мужчину на место его пропажи, никаких вертолетов и обещанных поисковых отрядов не увидели.

— Без еды, без воды — без всего ушел. Они поехали втроем, с другом и знакомым в ту местность в первый раз для моего брата, он те леса не знает, — рассказала сестра пропавшего, Наталья. — Поехали за клюквой и порыбачить. Когда приехали на место, 15 сентября, написал смс жене. После этого все, связи не было.

В ночь друг и знакомый Владислава, по исх словам, обнаружили, что тот пропал. Утром проехал соседние деревни и вернулись в родной город (от места пропажи до него почти 160 км, — Прим.ред.)

— Были ошарашены, как они могли оставить человека, который там в первый раз. Как бы он добрался домой? Тем более, в ночь. Они собрали монатки и оставили его там. Приехали сюда, никому ничего не сообщили, мы узнали случайно, — продолжила Наталья. — Жена друга позвонила жене Влада и спросила, дома ли он. Потому что друг был пьян.

Родственники сначала надеялись, что Владислав все-таки мог приехать домой, но потом начали искать в Свердловской области.

— Начали звонить в местное УВД , написали заявление. Местных мы собрали две машины, туда уехали. И нижнетуринские добровольцы работают. Нам сказали в МЧС Екатеринбурга, что 1 вертолет 4 поисковых отряда с Екатеринбурга уже на месте, ожидают с Перми 1 вертолет и 6 поисковых отрядов. Потом муж с места пропажи рассказал, что там никого нет. Начали снова выяснять, — сказали звонить в нижнетуринск. Там девушка удивленно спросила, кто обещал вертолет. Мы понадеялись на этот вертолет МЧС. Что его найдут, раз профессионалы занялись. А в итоге — ничего.

На горячей линии МЧС Наталье пообещали, что с ситуацией разберутся. Получить комментарий ГУ МЧС по Свердловской области пока не удалось.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владислава Олеговича Митрохина, просьба позвонить по телефону: +7–800–700–54–52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска Дине: +7–900–205–24–65.

К несчастью, от таких ситуаций никто не застрахован. Даже самые внимательные и любящие родственники однажды могут столкнуться с тем, что их близкий человек не пришёл домой вовремя. Мы составили инструкцию, что делать в таких случаях.