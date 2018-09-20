Трагический январь. В 2006 пожар в банке унес жизни девяти владивостокцев

16 января 2006 г. в здании ПромстройНИИПроекта на проспекте Красного Знамени, 59 произошёл сильный пожар.

На восьмом и девятом этажах, наиболее пострадавших от огня, находились помещения Приморского отделения № 8635 Дальневосточного банка Сбербанка России . По предварительным данным, возгорание возникло в середине дня на седьмом этаже, пламя быстро распространилось по верхним этажам здания.

Пришлось прыгать из окон

Лестница запасного выхода была перекрыта металлической решёткой, а резервный лифт — заблокирован. Перед зданием, заграждая все подступы, стояли рядами автомобили. Люди растаскивали легковые автомобили вручную, освобождая проезд пожарным машинам.

Водитель автолестницы, первым прибывший на место, физически не смог разместиться на месте, где можно было бы выдвинуть лестницу к правому крылу, поскольку оно было занято машинами. Он начал спасать людей с левого крыла, из окон которого не шёл дым, что породило слухи о приказе спасать руководство банка в первую очередь. В итоге оператор лестницы был избит, получил черепно-мозговую травму.

Многочисленные свидетели трагедии пытались хоть чем-то помочь: забрасывали крышу на пристройке картонными ящиками, другими материалами, чтобы смягчить падение людей. Увы, это мало помогло. Сотрудницы банка прыгали из окон предпоследнего этажа, чтобы спастись от пожара. В результате погибли девять женщин. Одной было 59 лет, остальным от 24 до 35 лет. В память о них на здании установлена мемориальная доска. У пяти погибших остались несовершеннолетние дети. Ещё 17 человек попали в больницы с ожогами и различными травмами.

Денежный залог

Следствие по уголовному делу шло три месяца. Следственная группа пришла к выводу, что пожару способствовали нарушения правил пожарной безопасности, которые допустило руководство отделения Сбербанка и инспекторы Первореченского района. В банке не проводились учения, как действовать в экстремальной ситуации, и люди не знали, куда бежать.

В ходе расследования уголовного дела установили, что акт проверки от 30 июля 2004 г. о выявленных нарушениях правил пожарной безопасности в здании ПромстройНИИПроекта, представленный инспектором отдела Госпожнадзора Первореченского района Владивостока Алексеем Лобановым , был сфальсифицирован. Государственный пожарный надзор не проверял это здание с 2001 г.

Суд приговорил к различным срокам заключения в колонии-поселении пять человек. Все пять обвиняемых в ходе следствия были арестованы, а затем освобождены из-под стражи под денежный залог.