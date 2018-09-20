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Кыргызстан и РК намерены углублять сотрудничество в области предупреждения и ликвидации ЧС
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Кыргызстан и РК намерены углублять сотрудничество в области предупреждения и ликвидации ЧС 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Бишкек, 19 сентября /Синьхуа/ — Кыргызстан и Республика Корея намерены углублять сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом стало известно во время встречи в Бишкеке министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Нурболота Мирзахмедова с послом Республики Кореи Ха Таеком.
Как сообщает пресс-служба МЧС республики, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов по повышению потенциала пожарно-спасательных частей МЧС Кыргызстана. —0—
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