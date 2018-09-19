Из Центрального парка уволится директор

Информацию о скорой отставке Козырева в редакцию НГС сообщил читатель, получивший эту информацию от работников парка.

Увольнение директора парка корреспонденту НГС подтвердила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова . «Да, он собирается [увольняться]. Он просто переезжает. Пока исполняющим обязанности будет его заместитель, а потом будем решать. Пока никаких предполагаемых кандидатур нет», — пояснила Анна Терешкова.

Владимира Козырева назначили на должность директора Центрального парка в 2015 году. До этого он 3 года возглавлял Заельцовский парк.

За время работы Козырева главную арку у входа в Центральный парк полностью отремонтировали, также здесь сделали новые дорожки и поставили фонари.

На прошлой неделе у входа в Центральный парк произошёл крупный пожар — здесь горело кафе «Штолле». Пожарным пришлось выбивать в нём окна и вскрывать крышу, чтобы добраться до всех тлеющих участков.