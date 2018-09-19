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Прокуратура нашла многочисленные нарушения пожарной безопасности в аэропорту Йошкар-Олы
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Прокуратура нашла многочисленные нарушения пожарной безопасности в аэропорту Йошкар-Олы 

ТАСС 6 часов назад
ТАСС, 19 сентября. Марийская транспортная прокуратура обнаружила многочисленные нарушения пожарной безопасности в аэропорту Йошкар-Олы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Приволжской транспортной прокуратуры.
"В связи с многочисленными нарушениями, выявленными в ходе проверки, прокуратурой в адрес руководства аэропорта внесено представление об их устранении. Однако на момент проведенной в дальнейшем контрольной проверки были устранены не все выявленные нарушения", — отмечается в сообщении.
В частности, в ходе прокурорской проверки обнаружилось, что в аэропорту не проведено обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность, не приняты меры к снижению пожарной опасности материалов отделки путей эвакуации из здания аэровокзала, не разработан в установленном порядке проект изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений в кабинетах здания воздушной гавани.
Невыполнение требований побудило прокуратуру обратится в суд. После рассмотрения дела Медведевский районный суд Марий Эл обязал руководство аэропорта провести все оставшиеся мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности.
С 1 января 2016 года аэропорт Йошкар-Олы перестал принимать и отправлять самолеты из-за отсутствия перевозчиков, желающих выполнять рейсы. В 2017 году планировалась организация авиационных перевозок по направлениям в Москву и Крым, но перевозчиков до сих пор не нашлось.
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