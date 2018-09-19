В МФЮА прошел интерактивный «СпасКвест»

Москве стартовал новый формат интерактивных обучающих игр, реализуемый МЧС России совместно с общественной молодёжной организацией «Всероссийский студенческий корпус спасателей» — «СпасКвест». Сотрудники Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей провели такую игру в МФЮА.

Она состояла из четырех этапов: участники искали пострадавшего в условном задымлении и вытаскивали его из здания, оказывали первую помощь, проходили пожарный кроссфит и фотографировались со снаряжением спасателя.

Как сообщается на сайте МЧС России, такие игры пройдут в несколько этапов на территории 25 высших учебных заведений столицы и объединят более 1500 участников. В МФЮА прошел первый этап. В мероприятии приняли участие свыше 70 студентов.

Ребята познакомились на практике с направлениями деятельности добровольцев в ЧС. К слову, в столице помощь профессиональным пожарным и спасателям оказывают около 14 000 волонтеров из 845 общественных объединений пожарной охраны. Всего в 2018 году на пожарах и происшествиях на воде добровольцы спасли 44 человеческих жизни и десятки животных.