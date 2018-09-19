В Приморском крае отметили казаков, помогавших при ликвидации прошедшего ЧС

В села Михайловка Михайловского района наградили членов казачьего общества «Станица Михайловская» за участие в ликвидации последствий ЧС.

В августе, когда на территорию края обрушились сразу два мощных тайфуна «Сулик» и «Симарон» Михайловский район попал в зону бедствия. Вместе со спасателями МЧС России на помощь жителям подтопленных районов пришли представители казачьего общества. Они в срочном порядке эвакуировали на лодках женщин, стариков, детей и других маломобильных граждан села.

Стоит отметить, казаки активно участвуют со спасателями в профилактической работе, общественной жизни района, популяризации здорового и спортивного образа жизни, в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Этим летом казаки организовали соревнования по пожарно-спасательному спорту среди школьников района. В пожароопасный период проявили себя в предупреждении и тушении природных пожаров, совместно с сотрудниками МЧС России провели рейдовые мероприятия.

— Всё это происходит благодаря тому, что руководство станицей осуществляет молодой и энергичный атаман Максим Сипливой, — рассказал начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Легецкий.