Ещё
В Приморском крае отметили казаков, помогавших при ликвидации прошедшего ЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморском крае отметили казаков, помогавших при ликвидации прошедшего ЧС 

АиФ-Владивосток 5 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
В села Михайловка Михайловского района наградили членов казачьего общества «Станица Михайловская» за участие в ликвидации последствий ЧС.
В августе, когда на территорию края обрушились сразу два мощных тайфуна «Сулик» и «Симарон» Михайловский район попал в зону бедствия. Вместе со спасателями МЧС России на помощь жителям подтопленных районов пришли представители казачьего общества. Они в срочном порядке эвакуировали на лодках женщин, стариков, детей и других маломобильных граждан села.
Стоит отметить, казаки активно участвуют со спасателями в профилактической работе, общественной жизни района, популяризации здорового и спортивного образа жизни, в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Этим летом казаки организовали соревнования по пожарно-спасательному спорту среди школьников района. В пожароопасный период проявили себя в предупреждении и тушении природных пожаров, совместно с сотрудниками МЧС России провели рейдовые мероприятия.
— Всё это происходит благодаря тому, что руководство станицей осуществляет молодой и энергичный атаман Максим Сипливой, — рассказал начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Легецкий.
АиФ-Владивосток: последние новости
Пляж на Шаморе покрылся мазутом В Ливадии на людей нападали шершни Официальные данные голосования на 23:19 приморского времени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»240
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль941
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов37
Пока вы спали: Россияне уходят в безнал6
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья59
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение