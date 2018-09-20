Комплекс экологических и превентивных
мероприятий для более тщательной подготовки населённых пунктов к пожароопасному периоду 2019 года реализуется в Иркутской области. К участию в акции «Чистый лес — территория без огня» совместно с подразделениями МЧС России привлекаются федеральные органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления, учреждения и организации всех форм собственности, владельцы территорий, прилегающих к лесным массивам, общественные объединения, волонтёрские организации,
старосты населённых пунктов и журналисты — всего более 1,5 тысяч
человек.
"В нашем регионе участникам акции
предстоит расчистить более 17 тысяч подворий, около 5 тысяч тысяч
территорий, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, 195 мест
массового отдыха и пешеходных зон. Помимо максимально возможной очистки
площадей от мусора, сухостоя и отходов, обновления минерализованных
полос, проводится проверка систем оповещения, разъяснительная работа со всеми категориями населения, тренировка муниципальных служб и межведомственных профилактических групп для более оперативного и предметного взаимодействия в опасный период, подготовка пожарных
наблюдательных постов и патрулирование лесов для выявления незаконных
вырубок, другие работы", — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Василий Разумнов.
Напомним, широкомасштабный проект,
проведение которого инициировано Сибирским региональным центом МЧС России, преследует две цели: поддержание чистой и безопасной
экологической среды; усиление мер по защите населённых пунктов и объектов от угрозы природного пожара. Анализ природных пожаров,
произошедших в предыдущие годы, выявил ряд причин их возникновения, в числе которых — захламлённость территорий, примыкающих к лесам,
автомобильным и железным дорогам, ЛЭП и непосредственно в границах
населённых пунктов.