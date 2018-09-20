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«Чистый лес — территория без огня»: в Иркутской области продолжается подготовка к пожароопасному сезону 2019 года
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«Чистый лес — территория без огня»: в Иркутской области продолжается подготовка к пожароопасному сезону 2019 года 

Хот + ещё 1 2 часа назад
Фото: Хот
Комплекс экологических и превентивных
мероприятий для более тщательной подготовки населённых пунктов к  пожароопасному периоду 2019 года реализуется в Иркутской области. К  участию в акции «Чистый лес — территория без огня» совместно с  подразделениями МЧС России привлекаются федеральные органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления, учреждения и  организации всех форм собственности, владельцы территорий, прилегающих к  лесным массивам, общественные объединения, волонтёрские организации,
старосты населённых пунктов и журналисты — всего более 1,5 тысяч
человек.
"В нашем регионе участникам акции
предстоит расчистить более 17 тысяч подворий, около 5 тысяч тысяч
территорий, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, 195 мест
массового отдыха и пешеходных зон. Помимо максимально возможной очистки
площадей от мусора, сухостоя и отходов, обновления минерализованных
полос, проводится проверка систем оповещения, разъяснительная работа со  всеми категориями населения, тренировка муниципальных служб и  межведомственных профилактических групп для более оперативного и  предметного взаимодействия в опасный период, подготовка пожарных
наблюдательных постов и патрулирование лесов для выявления незаконных
вырубок, другие работы", — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Василий Разумнов.
Напомним, широкомасштабный проект,
проведение которого инициировано Сибирским региональным центом МЧС  России, преследует две цели: поддержание чистой и безопасной
экологической среды; усиление мер по защите населённых пунктов и  объектов от угрозы природного пожара. Анализ природных пожаров,
произошедших в предыдущие годы, выявил ряд причин их возникновения, в  числе которых — захламлённость территорий, примыкающих к лесам,
автомобильным и железным дорогам, ЛЭП и непосредственно в границах
населённых пунктов.
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