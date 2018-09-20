«Чистый лес — территория без огня»: в Иркутской области продолжается подготовка к пожароопасному сезону 2019 года

Комплекс экологических и превентивных

мероприятий для более тщательной подготовки населённых пунктов к пожароопасному периоду 2019 года реализуется в Иркутской области . К участию в акции «Чистый лес — территория без огня» совместно с подразделениями МЧС России привлекаются федеральные органы

исполнительной власти, органы местного самоуправления, учреждения и организации всех форм собственности, владельцы территорий, прилегающих к лесным массивам, общественные объединения, волонтёрские организации,

старосты населённых пунктов и журналисты — всего более 1,5 тысяч

человек.

"В нашем регионе участникам акции

предстоит расчистить более 17 тысяч подворий, около 5 тысяч тысяч

территорий, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, 195 мест

массового отдыха и пешеходных зон. Помимо максимально возможной очистки

площадей от мусора, сухостоя и отходов, обновления минерализованных

полос, проводится проверка систем оповещения, разъяснительная работа со всеми категориями населения, тренировка муниципальных служб и межведомственных профилактических групп для более оперативного и предметного взаимодействия в опасный период, подготовка пожарных

наблюдательных постов и патрулирование лесов для выявления незаконных

вырубок, другие работы", — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Василий Разумнов.

Напомним, широкомасштабный проект,

проведение которого инициировано Сибирским региональным центом МЧС России, преследует две цели: поддержание чистой и безопасной

экологической среды; усиление мер по защите населённых пунктов и объектов от угрозы природного пожара. Анализ природных пожаров,

произошедших в предыдущие годы, выявил ряд причин их возникновения, в числе которых — захламлённость территорий, примыкающих к лесам,

автомобильным и железным дорогам, ЛЭП и непосредственно в границах

населённых пунктов.