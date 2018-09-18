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Отделение Сбербанка на Вайнера оцепили МЧС и полиция
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Отделение Сбербанка на Вайнера оцепили МЧС и полиция 

e1.ru 9 часов назад
Фото: e1.ru
К отделению Сбербанка на Вайнера, 9а подъехали МЧС и полиция и оцепили территорию рядом. Внутри нашли подозрительный предмет — бесхозную сумку.
— В отделении Сбербанка нашли сумку, всё оцепили, проходит разминирование, — рассказали очевидцы событий.
В ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать происходящее по итогам проверки.
Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали видео или фото, а также если обладаете ещё какой-либо информацией, напишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
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