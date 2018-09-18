Отделение Сбербанка на Вайнера оцепили МЧС и полиция

К отделению Сбербанка на Вайнера, 9а подъехали МЧС и полиция и оцепили территорию рядом. Внутри нашли подозрительный предмет — бесхозную сумку.

— В отделении Сбербанка нашли сумку, всё оцепили, проходит разминирование, — рассказали очевидцы событий.

ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать происходящее по итогам проверки.

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