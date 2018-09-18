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Определился арендатор одной из частей подмосковной усадьбы «Дача Мамонтова»
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Определился арендатор одной из частей подмосковной усадьбы «Дача Мамонтова» 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Победителем торгов за право аренды «Дачи М. А. Горбова», являющейся частью памятника культурного наследия — усадьбы «Дача Мамонтова», стало ООО «Строительный комплекс», говорится в пресс-релизе Минмособлимущества.
Отмечается, что объект был выставлен на торги в рамках программы «Усадьбы Подмосковья». Годовая арендная плата за усадьбу составит 221 тысячу рублей.
"Дача Мамонтовых" — сложный объект. В прошлом трехэтажное деревянное здание второй половины XIX века площадью 852 метра пережило два пожара и практически полностью разрушено. Однако по усадьбе разработана научно-проектная документация с предложением по возможному использованию объекта и объему необходимых инвестиций для его восстановления", — цитирует пресс-служба исполняющего обязанности министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева.
Согласно программе «Усадьбы Подмосковья» победитель торгов получает усадьбу в аренду на 49 лет с условием ее реставрации в течение семи лет. После окончания восстановительных работ арендатор переводится на льготную аренду — рубль за квадратный метр в год.
По данным ведомства, инвестор на территории арендованной в рамках программы усадьбы может не только сделать музей, но и открыть ресторан, гостиницу, организовать рекреационные или спортивные объекты, что позволит ему в будущем окупить затраты.
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