Новый стадион построят в Ингушетии на площади более 20 га

В июле на встрече с Путиным глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил с предложением о строительстве в республике футбольного стадиона на 15 тысяч мест. Президент это предложение поддержал. Власти региона определили место для возведения арены в столице республики Магасе, также было решено, что проект строительства жители Ингушетии выберут с помощью голосования в интернете. По данным регионального минспорта, стоимость сооружения, при котором также будет функционировать многопрофильный спортивный комплекс, составит около 5 миллиардов рублей.

"Власти Магаса определили земельный участок площадью свыше 15 гектар, где будет построен стадион. Он расположен в промышленно-коммунальной зоне столицы республики. Кроме отведенной территории, правительством Ингушетии дано поручение провести расширение участка за счет прилегающих территорий с доведением общей площади до 21,5 гектара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что минстроем республики проведены предварительные переговоры с проектными организациями о наличии проектной документации на строительство объектов-аналогов. «К проектированию привлечены внебюджетные источники, в частности, определен инвестор, принявший на себя обязательства по финансированию проектно-изыскательских работ», — уточняет министерство.