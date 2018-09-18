«Это дом и работа одновременно»: погорелец с Театрального спуска полгода живет в автомобиле

Дом Владимира находится на улице Нижнебульварной

Спустя год после крупнейшего пожара в истории Ростова полторы сотни семей, лишившихся жилья, уже получили субсидии и купили новые дома. А некоторые продолжают скитаться. Ростовчанин Владимир Мирошниченко уже полгода живет в салоне автомобиля и не может добиться сертификата на приобретение жилья. В департаменте ЖКХ и энергетики Ростова Владимиру ответили, что полностью обустроенный дом со всеми коммуникациями, в котором он с семьей жил с 2000 года, — объект незавершенного строительства.

Так выглядел дом Владимира в 2013 году

Дом площадью 89 квадратных метров находится на улице Нижнебульварной, 109. В нем были прописаны Владимир, его жена и дочки. На момент пожара мужчина отбывал наказание. Он утверждает, ему и его бывшей жене подкинули наркотики, когда он поехал покупать машину в Саратов

— Это был 2013 год, я хотел открыть торговую точку и поехал покупать грузовую машину. Полиция задержала 19 человек, якобы мы все были членами одной банды, хотя я этих задержанных впервые видел. Мне дали 4,5 года. На момент пожара в доме жили мои дети. Дочка потом рассказала, что увидела, как горит дом ниже по улице. Побежала туда, а через несколько минут загорелся и наш, — рассказал Владимир.

От дома остались лишь обгорелые стены

Владимир освободился в ноябре и приехал в Ростов, его жена всё еще в тюрьме. От дома почти ничего не осталось, ему пришлось поселиться в хостеле. Его дочери, прописанные в том же доме, так и не смогли добиться компенсации и уехали из города. Одна — в Подмосковье, другая — в Белую Калитву.

— За всё время мне удалось получить всего около 80 тысяч рублей материальной помощи. Я съехал из хостела и в апреле взял в аренду машину. С тех пор в ней и живу, работая таксистом. Сплю, откинув водительское сидение. Летом купался и умывался в роднике, там же стирал одежду. Я люблю, когда везде порядок, чтобы одежда была чистой и опрятной. С машиной то же самое — она должна быть чистой. А сейчас даже погладить брюки негде, — делится ростовчанин. — Уже холодает, сегодня ночью я сильно замерз, а из верхней одежды — только пиджак. Что буду делать зимой, не знаю.

Ростовчанин работает и ночует в салоне автомобиля

По словам Владимира, автомобиль Daewoo Nexia он арендует за 1000 рублей в день. На 800 рублей он покупает бензин. Остается 300–400 рублей на жизнь.

— Люди тоже разные бывают. Недавно приехал на левый берег, звоню заказчику, а он говорит: «Да я просто парню заказал такси, ищите друг друга сами». Друг друга не нашли, бензин в итоге просто так прокатал. В другой раз пассажир вышел из машины, зашел в магазин, сказал, сейчас вернется. В итоге вышел с охранниками — его за что-то задержали. За поездку он так и не заплатил. Мужчина рассчитывает получить компенсации в 100 тысяч рублей в связи с утратой имущества. Перед этим были долгие месяцы судов — мужчине пришлось доказывать, что он вовремя не обратился за материальной помощью по независящим от него обстоятельствам, так как он отбывал наказание. Чтобы получить сертификат на приобретение жилья, Владимиру нужно через суд доказать, что его дом действительно был жилой.

Семья переехала в этот дом в 2000 году

— Здесь были все коммуникации, водопровод, газ, электричество. В доме был небольшой бассейн, в одной из комнат до сих пор лежит куча побитой посуды — ну разве не ясно, что здесь жили люди? Мне нужно доказать, что дом был жилой, но вся эта тягомотина может длиться годами. Хотя кто угодно из моих знакомых и соседей может подтвердить — дом был жилой, — говорит Владимир.

21 августа 2017 года около 12 часов дня на Чувашском, 50 загорелся мусор возле заброшенного дома. Затем, по официальной версии, из-за сильного ветра и сухой погоды пламя быстро перебиралось с одного строения на другое. Сгорело больше 100 жилых домов. Пострадали 692 человека, один ростовчанин погиб. Причиной трагедии следком назвал короткое замыкание. В годовщину этого трагичного события редакция 161.ru опубликовала материал об истории уничтоженного района. Мы также собрали истории нескольких погорельцев.

В общей сложности администрация Ростова выплатила погорельцам на приобретение или постройку жилья 346,5 миллиона рублей.