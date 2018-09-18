«Лесу тоже нужна уборка». Как сохранить дубравы Оренбуржья?

В середине сентября свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства. И хотя Оренбургская область больше известна как степной край, свои хранители леса есть и у нас. О том, какими деревьями богаты оренбургские леса, что им угрожает и как спасти те немногие леса, которые остались в нашем краю, корреспондент « АиФ Оренбург » побеседовал с участковым лесничим Сакмарского участкового лесничества Андреем Капленко.

Тополь на любой вкус

Евгения Чернова, «АиФ Оренбург»: Андрей Владимирович, Оренбуржье ни у кого не ассоциируется с лесами, но все же они есть. Чем оренбургские леса отличаются от других?

Андрей Капленко: Действительно, в нашей области только 5% территории покрыто лесами. Это очень мало. При этом, наши леса в основном пойменные, выросшие возле рек, где достаточно влаги. Еще встречаются степные колки, когда посреди просторов наших степей вдруг вырастают небольшие островки леса. Более богатые леса можно встретить в районах, соседствующих с Башкирией , а также на западе области — к примеру, в Бузулуке.

— Какие деревья чаще всего встречаются в наших лесах?

— Все зависит от того, в каком районе области они находятся. Дело в том, что состав леса зависит от климата того региона где он растет. Наша область с резко континентальным климатом не богата разнообразием деревьев. В основном пойменные леса состоят из тополя. При этом, тополь тоже везде разный. В Оренбуржье произрастает порядка 20 видов тополей. В том же Бузулуке, где климат уже больше похож на континентальный, растут сосны, а из соседней Башкирии к нам перебираются дубы и липы, этих пород у нас немного.

В последнее время состав лесов начал меняться, на смену тополям приходит клен. Он появился в области, когда начали сажать заградительные лесополосы вдоль полей, чтобы уберечь урожай. Для таких целей клен — идеальное дерево: растет быстро, неприхотливое. Но у него есть и так называемый побочный эффект. Семена клена очень летучие, они быстро распространяются на ближайшие леса и посадки. В итоге клен забивает другие деревья, просто не дает им расти. Клен в лесу как сорняк, если он туда пробрался, то разнообразию пород со временем придет конец.

Один на весь лес — В прошлом году в области отмечалось снижение количества пожаров в лесах и степях, а в этом они снова начали расти. Вы замечаете изменение этой статистики? В чем причина?

— Конечно. Но практически во всем, что происходит в лесу, виноваты люди. Я работаю в лесном хозяйстве с 1990 года. С тех пор я только дважды видел, как деревья загораются от удара молнии. Все остальные пожары — это исключительно человеческий фактор: окурки, битые бутылки, через которые падает солнечный луч, забытые костры. Следить за этим становится все сложнее.

В моем ведомстве находится 5000 гектаров лесных угодий. Если раньше на наш участок приходилось восемь лесничих, то теперь на всю площадь я остался один. Вероятно, пожаров становится больше еще и из-за того, что в лесу скапливается много старых деревьев, образуется валежник. Еще в советские времена в лесу проводили четыре вида разных рубок, среди которых были рубки ухода. Сейчас оставили только санитарную, которую выполняют уже после того, как дерево погибло и его нужно убрать. Но лесу тоже нужна уборка. Сейчас ее никто не проводит, отсюда и пожары, и гибель леса, потому что вредители распространяются по ослабленным деревьям.

Раньше существовал такой метод борьбы с лесными вредителями: в лесу складывали валежник, на который, как на приманку сбегались всевозможные жучки, которые портят древесину и кору. Потом эти бревна вывозили за территорию леса и сжигали вместе с вредителями. Сейчас те же жучки собираются на мертвых деревьях, но с них распространяются на здоровые. В пожарах, которые возникают в лесах, эти вредители гибнут, но ущерб от такого горения гораздо больше, и восстановление лесной экосистемы занимает долгое время. Так что, по-моему, проще было потратить средства на санитарный уход за лесом, чем потом пожинать плоды пожаров. Лесной пожар страшнее степного, если в степи сразу все выгорает, то здесь искра может попасть внутрь стоящего на корню дерева. Тогда оно будет долго тлеть изнутри, пока его не свалишь и не потушишь.

Валежник против лесорубов

— Вы уже упомянули про валежник. Бурное обсуждение вызвал законопроект, который разрешает бесплатно собирать в лесу дрова. Поможет ли он решить проблему?

— Поможет, но действовать он начинает только с начала следующего года. У нас уже интересовались, как можно собрать валежник, но пока мы не можем этого разрешить, а люди уже готовятся к зиме, им заготовка дров сейчас нужна, а не в январе. Так или иначе, это хороший закон, который уберет некоторые барьеры для сбора дров в лесу и, надеюсь, уменьшит количество незаконных рубок.

— По вашему мнению справедливо ли, когда людям грозит уголовное дело за то, что они срубили несколько деревьев?

— Понимаете, на незаконную рубку чаще всего идут как раз из-за того, что очень сложно получить разрешение. Если раньше достаточно было приехать в лесничество, тебе дадут делянку, на которой можно заготавливать дрова, то сейчас нужно ехать в город, собирать справки, оплачивать их. Мало кто идет на такое. Проще поехать в лес и по-тихому нарубить тот же валежник. Не факт, что попадешься, поскольку, как я уже говорил, не хватает людей для патрулирования. Так что новый закон как раз облегчит все это, теперь рубить деревья без разрешения будет себе дороже.

— Что для вас лес?

— Если для большинства людей лес — это отдых, то для меня — это работа. И все равно я с удовольствием провожу здесь время, выезжаем с семьей. В России ведь все с леса пошло — строительство, промышленность. Раньше лесник был очень уважаемым человеком, поскольку находился на государевой службе, была специальная форма. Она и сейчас есть, но тогда к ней относились по-другому. Было у лесника и ружье, чтобы можно было спокойно по своим участкам ходить. Даже у нас встречаются олени, лоси и кабаны, бывают и агрессивно настроенные люди. Но с 80-х годов прошлого века оружия у лесничих нет. Если нужно, вызываем на помощь полицейских, а с животными стараемся не встречаться. Все наше оружие — «уазик» и мат.