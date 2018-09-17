В Воронежской области построят тепличный комплекс с инвестициями в размере 15 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 17 сентября. / ТАСС /. Власти Воронежской области планируют построить в Бобровском районе тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта с инвестициями в размере около 15 млрд рублей, сообщается в понедельник на сайте правительства области.

"Строительство высокотехнологичного тепличного комплекса по выращиванию овощей «Воронежский» компании «АПХ Эко-культура» планируется в Бобровском районе Воронежской области на земельном участке общей площадью 60,5 га. Инвестиции составят порядка 14-15 млрд рублей. При этом будет создано не менее 1 тыс. новых рабочих мест", — сообщили в правительстве региона.

По данным администрации региона, первую очередь тепличного комплекса построят на площади 20,5 га к лету 2020 года.

Агропромышленный холдинг «Эко-культура» создан в Ставропольском крае, ежегодно он выращивает 100 тыс. овощей, имеет тепличные комплексы общей площадью 145 га на Ставрополье, в Липецкой и Ленинградской областях. Владеет собственным цехом по фасовке овощей, оптово-логистической компанией, распределительными центрами.