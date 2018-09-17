В Армении квартиру в пятиэтажном доме подорвали дистанционно

БАКУ , 17 сен — Sputnik . Квартира в одном из пятиэтажных зданий в армянском городе Раздан была подорвана с помощью пульта дистанционного управления, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе МЧС страны.

В МЧС 16 сентября в 20:01 поступило сообщение, что в городе в одном из пятиэтажных зданий на втором этаже произошел взрыв.

Выехавшие на место пожарные и спасатели выяснили, что в результате взрыва разрушены межкомнатные стены, балкон, пострадали двери, окна и имущество.

Частично разрушились разделительные стены трех соседних квартир, и внутрикомнатные двери. По данным МЧС, пострадавших нет. Спасатели вывели из здания около 30 жителей.

Они выяснили, что взрыв был организован специально.

"На месте происшествия обнаружены часы, к которым были подключены четыре провода и четыре взрывателя, пульт дистанционного управления сигнализации автомобиля с батарейкой", — говорится в сообщении.

Устройство передано полиции, других взрывных устройств поблизости не обнаружено.