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В Армении квартиру в пятиэтажном доме подорвали дистанционно
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В Армении квартиру в пятиэтажном доме подорвали дистанционно 

Sputnik Азербайджан 2 часа назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 17 сен — Sputnik. Квартира в одном из пятиэтажных зданий в армянском городе Раздан была подорвана с помощью пульта дистанционного управления, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе МЧС страны.
В МЧС 16 сентября в 20:01 поступило сообщение, что в городе в одном из пятиэтажных зданий на втором этаже произошел взрыв.
Выехавшие на место пожарные и спасатели выяснили, что в результате взрыва разрушены межкомнатные стены, балкон, пострадали двери, окна и имущество.
Частично разрушились разделительные стены трех соседних квартир, и внутрикомнатные двери. По данным МЧС, пострадавших нет. Спасатели вывели из здания около 30 жителей.
Они выяснили, что взрыв был организован специально.
"На месте происшествия обнаружены часы, к которым были подключены четыре провода и четыре взрывателя, пульт дистанционного управления сигнализации автомобиля с батарейкой", — говорится в сообщении.
Устройство передано полиции, других взрывных устройств поблизости не обнаружено.
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