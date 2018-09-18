Специалисты «Жилищника» проверили жилые дома в районе

Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 14 сентября проверили четыре жилых здания в районе на предмет соблюдения правил антитеррористической безопасности.

— Нарушений выявлено не было. Специалисты управляющей компании провели рейды по чердакам и подвалам в таких комплексах, — проинформировала главный специалист управы района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Юлия Оботурова

Она отметила, что подобные проверки проходят в плановом режиме. Особое внимание уделили зданиям, расположенным по следующим адресам: улица Большая Полянка, дома 1, 3, 28 и 30.