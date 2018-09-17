Крупный пожар вспыхнул в кинотеатре на юге Индии 

Нью-Дели, 17 сентября /Синьхуа/ — Крупный пожар вспыхнул в кинотеатре в портовом городе Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш на юге Индии. Об этом сообщил в понедельник представитель местного противопожарного управления.
"Возгорание началось сегодня утром. Было задействовано пять пожарных машин. К счастью, сообщений о пострадавших в ходе инцидента не поступало", — заявил он.
Инцидент произошел в кинотеатре «Шри-Канья» в районе Гаджувака города Вишакхапатнам. Как сообщают местные СМИ, сотрудники были эвакуированы пожарными. В кинотеатре не было посетителей, так как сеансы еще не начинались.
Ведется расследование причин происшествия. Чиновник отметил, что владельца кинотеатра привлекут к ответственности, если с его стороны будет обнаружена халатность.