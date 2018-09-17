Крупный пожар вспыхнул в кинотеатре на юге Индии

Нью-Дели , 17 сентября / Синьхуа / — Крупный пожар вспыхнул в кинотеатре в портовом городе Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш на юге Индии . Об этом сообщил в понедельник представитель местного противопожарного управления.

"Возгорание началось сегодня утром. Было задействовано пять пожарных машин. К счастью, сообщений о пострадавших в ходе инцидента не поступало", — заявил он.

Инцидент произошел в кинотеатре «Шри-Канья» в районе Гаджувака города Вишакхапатнам. Как сообщают местные СМИ, сотрудники были эвакуированы пожарными. В кинотеатре не было посетителей, так как сеансы еще не начинались.

Ведется расследование причин происшествия. Чиновник отметил, что владельца кинотеатра привлекут к ответственности, если с его стороны будет обнаружена халатность.