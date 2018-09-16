Во Дворце пионеров и школьников Курска прошли противопожарные учения

В субботний день в крупнейшем курском учреждении дополнительного образования всегда многолюдно и шумно, именно такая обстановка позволяет наиболее эффективно проверить готовность персонала и учеников к экстренным ситуациям. Тренировали плановую эвакуацию во время пожарной тревоги.

По информации от пресс-центра главного управления министерства чрезвычайных ситуаций по Курской области, учения затронули не только детей и учителей, в нём пришлось принять участие и родителям, ожидавшим в это время своих чад с занятий. Но все отнеслись с пониманием — потенциальная опасность возгорания не шутка.

Стоит отметить и то, что все действовали слаженно и спокойно, пожарные четвёртой городской части не всегда наблюдают подобную готовность. Это происходит благодаря тому, что проводились тренировки, сначала готовился один педагогический состав, затем — вместе с детьми. В процессе таких учений спасатели понимают, какие есть недочёты, дабы их устранить.