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Во Дворце пионеров и школьников Курска прошли противопожарные учения
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Во Дворце пионеров и школьников Курска прошли противопожарные учения 

КурскТВ 19 часов назад
Фото: КурскТВ
В субботний день в крупнейшем курском учреждении дополнительного образования всегда многолюдно и шумно, именно такая обстановка позволяет наиболее эффективно проверить готовность персонала и учеников к экстренным ситуациям. Тренировали плановую эвакуацию во время пожарной тревоги.
По информации от пресс-центра главного управления министерства чрезвычайных ситуаций по Курской области, учения затронули не только детей и учителей, в нём пришлось принять участие и родителям, ожидавшим в это время своих чад с занятий. Но все отнеслись с пониманием — потенциальная опасность возгорания не шутка.
Стоит отметить и то, что все действовали слаженно и спокойно, пожарные четвёртой городской части не всегда наблюдают подобную готовность. Это происходит благодаря тому, что проводились тренировки, сначала готовился один педагогический состав, затем — вместе с детьми. В процессе таких учений спасатели понимают, какие есть недочёты, дабы их устранить.
Александр С  Фото: яндекс картинки
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