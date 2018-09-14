Ещё
МВД: Найденный в Сбербанке на юго-востоке Москвы бесхозный предмет не представляет опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД: Найденный в Сбербанке на юго-востоке Москвы бесхозный предмет не представляет опасности 

Агентство «Москва» 20 часов назад
Проверка показала, что найденный в здании по адресу ул. Генерала Кузнецова, д. 28 бесхозный предмет не представляет опасности, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета по адресу: ул. Генерала Кузнецова, д. 28. В ходе проверки выяснилось, что это забытый пакет с личными вещами», — сказали в ведомстве.
Источник Агентства «Москва» уточнил, что в пакете лежал термос и кроссовки.
Ранее Агентство «Москва» передавало, что в отделении Сбербанка по данному адресу был обнаружен подозрительный пакет. Из-за этого в здании была объявлена эвакуация, в общей сложности из Сбербанка вывели около 40 человек.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 30 человек эвакуировали из НТЦ «Модуль» на севере Москвы из-за возгорания Здания ОВД по районам Нагатинский затон и Внуково отремонтировали Застройщик жилого дома на 126 квартир в Луховицах получил заключение о соответствии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США738
Комики пошутили о Петрове и Боширове62
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи15
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов28
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение