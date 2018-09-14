МВД: Найденный в Сбербанке на юго-востоке Москвы бесхозный предмет не представляет опасности

«В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета по адресу: ул. Генерала Кузнецова, д. 28. В ходе проверки выяснилось, что это забытый пакет с личными вещами», — сказали в ведомстве.

Источник Агентства «Москва» уточнил, что в пакете лежал термос и кроссовки.