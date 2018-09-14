МВД: Найденный в Сбербанке на юго-востоке Москвы бесхозный предмет не представляет опасности 

Проверка показала, что найденный в здании по адресу ул. Генерала Кузнецова, д. 28 бесхозный предмет не представляет опасности, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета по адресу: ул. Генерала Кузнецова, д. 28. В ходе проверки выяснилось, что это забытый пакет с личными вещами», — сказали в ведомстве.
Источник Агентства «Москва» уточнил, что в пакете лежал термос и кроссовки.
Ранее Агентство «Москва» передавало, что в отделении Сбербанка по данному адресу был обнаружен подозрительный пакет. Из-за этого в здании была объявлена эвакуация, в общей сложности из Сбербанка вывели около 40 человек.