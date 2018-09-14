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Четыре адреса в районе Якиманка проверили на соблюдение правил безопасности
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Четыре адреса в районе Якиманка проверили на соблюдение правил безопасности 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 22 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» с 10 по 14 сентября проверили на территории района Якиманка четыре дома на предмет соблюдения правил антитеррористической безопасности.
— По всем адресам сотрудники управляющей организации провели рейды по чердакам и подвалам. На этой неделе нарушений не обнаружено, — проинформировала главный специалист управы района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Юлия Оботурова.
Она отметила, что особое внимание сотрудники ГБУ «Жилищник» уделили зданиям, расположенным по адресам: улица Большая Полянка, дома 1, 3, 28 и 30.
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