Четыре адреса в районе Якиманка проверили на соблюдение правил безопасности

Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» с 10 по 14 сентября проверили на территории района Якиманка четыре дома на предмет соблюдения правил антитеррористической безопасности.

— По всем адресам сотрудники управляющей организации провели рейды по чердакам и подвалам. На этой неделе нарушений не обнаружено, — проинформировала главный специалист управы района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Юлия Оботурова

Она отметила, что особое внимание сотрудники ГБУ «Жилищник» уделили зданиям, расположенным по адресам: улица Большая Полянка, дома 1, 3, 28 и 30.