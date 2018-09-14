В Саратове дети играют в расселенном доме

В информационную службу «Саратов 24» обратились саратовцы, которые проживают рядом с полуразрушенными домами на улице Ленинская. «Около дома на Ленинской, 15 стоят полуразрушенные дома, не огорожены. Там бегают дети, жители их гоняют, но они опять приходят. На жалобы никто не реагирует Как быть? Ведь может быть очередное ЧП. Но уже будет поздно», — рассказала нашей информационной службе местная жительница.

Юрист Дмитрий Мигунов разъяснил информационной службе «Саратов 24» данную ситуацию: «Аварийный расселенный дом нужно уничтожить окончательно. Можно говорить, что его нужно ограждать, но все это полумеры — все равно ребенок перелезет, пострадает. Что касается собственников здания. Если они не осуществили снос, то земельный участок, на котором находится дом, подлежит изъятию городской администрацией. С настоящего момента она ответственна за снос здания».

Информационная служба «Саратов 24» направила запрос в администрацию города Саратова с просьбой прокомментировать ситуацию и разъяснить, когда разрушенные дома окончательно снесут.

Кстати, в конце августа на пересечении улиц Малая Горная и Хвесина рухнул старый частный дом. Он сгорел около пяти лет назад и стоял всё это время в плачевном состоянии, но огороженный. На настоящий момент дом окончательно не ликвидирован.