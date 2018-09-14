Права добровольных лесных пожарных предложили обозначить в законе о волонтёрстве

Права добровольных лесных пожарных необходимо обозначить в законе о волонтёрстве, заявили эксперты на парламентских слушаниях по проблемам лесной отрасли 14 сентября.

Координатор общественного движения по защите лесов, главный редактор информационного агентства «Наш Север» Екатерина Родионова рассказала журналистам, что проблему лесных пожаров в России сегодня невозможно решить без участия общественности.

По её словам, нужно распространить по всей стране практику привлечения добровольных пожарных. «Сегодня есть люди, желающие принять участие в борьбе с лесными пожарами, есть бизнес, который готов вложить необходимые средства, поэтому мы считаем, что нужно прописать в законе о волонтёрстве статусные права и обязанности добровольных лесных пожарных», — сказала она.

Заведующая кафедрой экологического и природноресурсного права МГЮА им. Кутафина Наталья Жаворонкова предложила перевести лесную отрасль из сферы экономического законодательства в сферу экологического.

«Приняв новый Лесной кодекс в 2006 году, мы отвернулись от накопленного опыта и фактически разрушили эффективную советскую систему управления лесным хозяйством. Поэтому необходимо принять новый кодекс с существенными изменениями в сторону именно экологического права», — сказала она.

По словам доцента кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России Андрея Авраменко, решить проблему отрасли поможет и учёт полной стоимости экосистемных услуг.

«Соответствующий учёт нужно включить в стратегическую экологическую оценку, создать соответствующие методики и использовать методические наработки. Только после этого можно будет на международной арене позиционировать Россию как страну-донор, обладающую такими лесными ресурсами, каких нет больше ни в одной стране», — сказал он.