Ещё
Права добровольных лесных пожарных предложили обозначить в законе о волонтёрстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Права добровольных лесных пожарных предложили обозначить в законе о волонтёрстве 

Парламентская газета 14 сентября 2018
Фото: Парламентская газета
Права добровольных лесных пожарных необходимо обозначить в законе о волонтёрстве, заявили эксперты на парламентских слушаниях по проблемам лесной отрасли 14 сентября.
Координатор общественного движения по защите лесов, главный редактор информационного агентства «Наш Север» Екатерина Родионова рассказала журналистам, что проблему лесных пожаров в России сегодня невозможно решить без участия общественности.
По её словам, нужно распространить по всей стране практику привлечения добровольных пожарных. «Сегодня есть люди, желающие принять участие в борьбе с лесными пожарами, есть бизнес, который готов вложить необходимые средства, поэтому мы считаем, что нужно прописать в законе о волонтёрстве статусные права и обязанности добровольных лесных пожарных», — сказала она.
Заведующая кафедрой экологического и природноресурсного права МГЮА им. Кутафина Наталья Жаворонкова предложила перевести лесную отрасль из сферы экономического законодательства в сферу экологического.
«Приняв новый Лесной кодекс в 2006 году, мы отвернулись от накопленного опыта и фактически разрушили эффективную советскую систему управления лесным хозяйством. Поэтому необходимо принять новый кодекс с существенными изменениями в сторону именно экологического права», — сказала она.
По словам доцента кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России Андрея Авраменко, решить проблему отрасли поможет и учёт полной стоимости экосистемных услуг.
«Соответствующий учёт нужно включить в стратегическую экологическую оценку, создать соответствующие методики и использовать методические наработки. Только после этого можно будет на международной арене позиционировать Россию как страну-донор, обладающую такими лесными ресурсами, каких нет больше ни в одной стране», — сказал он.
Парламентская газета: последние новости
В деле о пожаре в «Зимней вишне» появился 12-й фигурант В Госдуме проведут парламентские слушания по проблемам леса В Петербурге открыли детский сурдологический центр
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США740
Комики пошутили о Петрове и Боширове65
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи16
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе536
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов33
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение