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В Чувашии за восемь месяцев 2018 года собрали почти 100% взносов на капремонт
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В Чувашии за восемь месяцев 2018 года собрали почти 100% взносов на капремонт 

ТАСС 14 сентября 2018
ЧЕБОКСАРЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Собираемость взносов на капремонт в многоквартирных домах Чувашии в 2018 году составила 99,29%. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
"В Чувашии собираемость взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах за январь август 2018 года составила 99,29%. Лидерами по оплате взносов на капремонт в республике являются Алатырь (107%), Козловский район (102%), Новочебоксарск (102%), Чебоксары (101%) и Канаш (101%)", — сказал собеседник агентства.
Первоочередное внимание уделяется ремонту систем электроснабжения, холодного водоснабжения, канализации и кровли. Также ведется ремонт фасадов и подвалов, уточнили в фонде. В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2018-2020 годы запланировано проведение капитального ремонта в 678 многоквартирных домах, в том числе в 2018 году — в 252 домах на сумму 813,5 млн рублей.
Программа капитального ремонта в регионе реализуется с 2014 года и охватывает более 5 тыс. многоквартирных домов общей площадью 17,5 млн кв. м, в которых проживают 736,9 тыс. человек.
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