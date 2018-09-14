В Чувашии за восемь месяцев 2018 года собрали почти 100% взносов на капремонт

ЧЕБОКСАРЫ , 14 сентября. / ТАСС /. Собираемость взносов на капремонт в многоквартирных домах Чувашии в 2018 году составила 99,29%. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

"В Чувашии собираемость взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах за январь август 2018 года составила 99,29%. Лидерами по оплате взносов на капремонт в республике являются Алатырь (107%), Козловский район (102%), Новочебоксарск (102%), Чебоксары (101%) и Канаш (101%)", — сказал собеседник агентства.

Первоочередное внимание уделяется ремонту систем электроснабжения, холодного водоснабжения, канализации и кровли. Также ведется ремонт фасадов и подвалов, уточнили в фонде. В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2018-2020 годы запланировано проведение капитального ремонта в 678 многоквартирных домах, в том числе в 2018 году — в 252 домах на сумму 813,5 млн рублей.

Программа капитального ремонта в регионе реализуется с 2014 года и охватывает более 5 тыс. многоквартирных домов общей площадью 17,5 млн кв. м, в которых проживают 736,9 тыс. человек.