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Видео: пожарный автомобиль с мигалкой устроил проверку новосибирским водителям
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Видео: пожарный автомобиль с мигалкой устроил проверку новосибирским водителям 

ngs.ru 14 сентября 2018
Фото: ngs.ru
Сегодня, 14 сентября, новосибирские автоинспекторы и сотрудники МЧС устроили для водителей проверку — по городу проехал пожарный автомобиль с включёнными проблесковыми маячками, а ГИБДД проверила, насколько охотно им уступают дорогу.
В городе прошла операция «Маячок» — ГИБДД и МЧС наблюдали, пропустят ли водители спецмашину. Один из автоинспекторов ехал в пожарном автомобиле, также в операции участвовал экипаж ГИБДД.
«Наша главная цель была профилактическая, всё-таки водителям ещё раз напомнить, что существуют службы оперативные, и автомобили этих служб необходимо всё-таки пропускать», — рассказал государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Автомобиль начал движение из пожарной части на Широкой, затем проехал Коммунальный мост, Болшевистскую и Фабричную, Димитровский мост, проезд Энергетиков, площади Энергетиков и Труда, а затем вернулся в пожарную часть.
Такие акции проводятся в Новосибирске периодически — в них используются автомобили служб, которые свободны от дежурств.
«У нас не стоит задача постоянно, долго ездить, мешать автомобилистам, понимаем, что город загружен и это для нас создаёт определённую проблему. С момента получения сообщения о возгорании наша задача — как можно быстрее приехать к месту пожара, несмотря на то, что административным регламентом предусмотрено время прибытия 10 минут, наша задача прибыть как можно быстрее», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.
Во время акции инспекторы составили протоколы на двух водителей. Теперь суд будет выносить решение по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества), уточнил Константин Шкабарня.
Он добавил, что водители не объяснили, почему не пропустили пожарную службу.
В апреле прошлого года НГС рассказывал об аналогичной акции, которую ГИБДД проводила вместе со скорой помощью.
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