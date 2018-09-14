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Полетаево окутал едкий дым. Экоактивисты нашли причину
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Полетаево окутал едкий дым. Экоактивисты нашли причину 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Полетаево стали жаловаться на дымящийся полигон ТБО и едкий запах. Экологические активисты выяснили, что пожара и тления на полигоне нет, а дым шел с территории неподалеку. Там действовало предприятие по добыче угля. При этом едкие выбросы никак не контролировались, а сами предприниматели не были ими обеспокоены.
По мнению активистов, производство является пожароопасным и вредным, так как в атмосферу выбрасываются продукты горения от древесины и топлива. Жители поселка дышат опасными для жизни продуктами горения ежедневно, — говорится в группе ВКонтакте «Антисмог».
По итогам проверки подготовлено обращение в Росприроднадзор для выяснения законности работы данного предприятия.
«Мы продолжаем следить за организацией транспортировки ТКО в Челябинске. Контролирующие экологические посты располагаются на въезде городской свалки и у полигона ТКО, возле Полетаево», — отметил сопредседатель движения «Антисмог» Евгений Маленкин.
Как ранее писал «ФедералПресс», в поселке Вахмистрово Республики Бурятия в апреле 2018 года несколько недель горел мусорный полигон. Едкий дым ветром уносило в сторону поселка, от чего и страдали местные жители.
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