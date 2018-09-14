Полетаево окутал едкий дым. Экоактивисты нашли причину

Жители Полетаево стали жаловаться на дымящийся полигон ТБО и едкий запах. Экологические активисты выяснили, что пожара и тления на полигоне нет, а дым шел с территории неподалеку. Там действовало предприятие по добыче угля. При этом едкие выбросы никак не контролировались, а сами предприниматели не были ими обеспокоены.

По мнению активистов, производство является пожароопасным и вредным, так как в атмосферу выбрасываются продукты горения от древесины и топлива. Жители поселка дышат опасными для жизни продуктами горения ежедневно, — говорится в группе ВКонтакте «Антисмог».

По итогам проверки подготовлено обращение в Росприроднадзор для выяснения законности работы данного предприятия.

«Мы продолжаем следить за организацией транспортировки ТКО в Челябинске. Контролирующие экологические посты располагаются на въезде городской свалки и у полигона ТКО, возле Полетаево», — отметил сопредседатель движения «Антисмог» Евгений Маленкин