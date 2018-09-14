В деле о пожаре в «Зимней вишне» появился еще один фигурант

В Центральном районном суде Кемерово проинформировали о появлении в деле о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» 12 фигуранта, передает РИА «Новости»

Отмечается, что речь идет о сотруднице Госстройнадзора региона Светлане Шенгерей. Следователи обратились в суд с ходатайством о ее аресте 14 сентября.

Ранее сообщалось, что проведенная экспертиза электрооборудования в сгоревшем ТРЦ «Зимняя вишня» показала, что источником возгорания стал светодиодный светильник, в который попала талая вода с крыши.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.