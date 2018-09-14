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Росприроднадзор начал проверку из-за разлива нефтепродуктов на пляже в Приморье
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Росприроднадзор начал проверку из-за разлива нефтепродуктов на пляже в Приморье 

ТАСС 14 сентября 2018
ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора начало проверку в связи с разливом нефтепродуктов на одном из пляжей в Приморском крае в бухте Лазурной, сообщил ТАСС в пятницу заместитель руководителя управления Сергей Голиков.
"Поступило сообщение о загрязнении нефтепродуктами пляжа в бухте Лазурной. Информация подтвердилась, началась проверка по данному факту. Взяты пробы воды и грунта. В ближайшее время мы направим запрос в управления МВД по Приморью, чтобы полиция также провела расследование", — рассказал Голиков.
Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, специалисты мэрии выехали на место и обследовали территорию. Общая площадь загрязнения составила более 1,5 тыс. кв. м, более половины площади уже очищено силами арендатора территории. Источник загрязнения и виновник происшествия не установлены, проводятся разбирательства.
Пляж в бухте Лазурной (местное название — Шамора) — один из немногих песчаных пляжей в Приморском крае, находится в пригороде Владивостока. В пляжный сезон его ежедневно посещают тысячи отдыхающих.
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