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В Самаре на ул. Агибалова 23 человека тушили пожар в квартире
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В Самаре на ул. Агибалова 23 человека тушили пожар в квартире 

Волга Ньюс + ещё 3 20 часов назад
На месте происшествия горели домашние вещи на площади 9 кв. метров. 23 пожарных с помощью семи спецмашин полностью ликвидировали возгорание в 12:47.
Данных о пострадавших нет.
Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
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На площади Куйбышева открылась сельхозярмарка Ночью на пр. Кирова в Самаре горел торговый павильон На о. Поджабный 37 человек более 14 часов тушили 5 Га сухой травы
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