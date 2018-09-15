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В Самаре на ул. Агибалова 23 человека тушили пожар в квартире
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В Самаре на ул. Агибалова 23 человека тушили пожар в квартире
Волга Ньюс
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ещё 3
20 часов назад
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На месте происшествия горели домашние вещи на площади 9 кв. метров. 23 пожарных с помощью семи спецмашин полностью ликвидировали возгорание в 12:47.
Данных о пострадавших нет.
Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
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