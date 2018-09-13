Спасатели предупредили воронежцев о запахе гари в городском микрорайоне

Горожан попросили не волноваться. После тушения лесного пожара на территории Сомовского лесничества в самом микрорайоне Сомово появился запах гари, предупредила пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС в четверг, 13 сентября. Горожан попросили не волноваться — всё залили водой, и запах остаточный. Лесной пожар на территории 3,65 га произошёл во вторник, 11 сентября. — На данный момент проводится проливка очагов возгорания. Угрозы распространения на жилые постройки и строения нет. Однако при жаркой погоде и сильном ветре корни и пни деревьев, древесные остатки, лесной гумус (опавшая листва, хвойные иголки) имеют свойство возобновлять горение даже после обильной проливки. Поэтому специалисты службы пожаротушения будут дежурить на месте до выпадения осадков. По периметру возгорания произведена опашка территории для недопущения распространения тления и горения, — рассказали спасатели. Воронежцев в очередной раз попросили быть осторожными, особенно при обращении с огнём. Сейчас даже выброшенная из окна автомобиля непотушенная сигарета может привести не только к загрязнению города, но к крайне трагическим последствиям — вплоть до пожара с жертвами.