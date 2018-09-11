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В МЧС проанализировали расходы на спасение «диких» туристов
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В МЧС проанализировали расходы на спасение «диких» туристов 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Депутаты Госдумы от сибирских регионов намерены разобраться в вопросе обеспечения безопасности туристов, путешествующих по экстремальным природным маршрутам.
Сибирский региональный центр МЧС России проанализировал статистику подобных поисково-спасательных операций за последние 5 лет. Ежегодно подразделения МЧС проводят около 200 спасательных операций, связанных с экстремальным отдыхом и активным туризмом. Около половины касаются происшествий с незарегистрированными туристами.
За 5 лет погибло 26 неорганизованных туристов, 78 получили травмы.
«Происходит это не в результате чрезвычайной ситуации, а во время путешествия, когда человек реализует своё конституционное право на отдых, при этом сознательно рискуя жизнью», — поясняют в МЧС.
Статистика расходов на спасение таких туристов в МЧС не ведется, но навскидку на эти цели было потрачено 15,5 млн рублей. Так, стоимость 1 вертолет/часа составляет 130 тысяч рублей, а за 8 месяцев 2018 года вертолет применяли 26 раз, они «налетали» 119 часов.
«Очень беспокоит рост происшествий, связанных с «дикими» туристами, которые без должной подготовки, без предупреждения соответствующих служб уходят на опасные маршруты, а потом десятки спасателей бегают в поисках по горам. Если в этом вопросе навести порядок, то ресурсы государства могли бы быть использованы более рационально», — прокомментировал депутат Государственной Думы Николай Будуев.
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