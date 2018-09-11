В МЧС проанализировали расходы на спасение «диких» туристов

Депутаты Госдумы от сибирских регионов намерены разобраться в вопросе обеспечения безопасности туристов, путешествующих по экстремальным природным маршрутам.

Сибирский региональный центр МЧС России проанализировал статистику подобных поисково-спасательных операций за последние 5 лет. Ежегодно подразделения МЧС проводят около 200 спасательных операций, связанных с экстремальным отдыхом и активным туризмом. Около половины касаются происшествий с незарегистрированными туристами.

За 5 лет погибло 26 неорганизованных туристов, 78 получили травмы.

«Происходит это не в результате чрезвычайной ситуации, а во время путешествия, когда человек реализует своё конституционное право на отдых, при этом сознательно рискуя жизнью», — поясняют в МЧС.

Статистика расходов на спасение таких туристов в МЧС не ведется, но навскидку на эти цели было потрачено 15,5 млн рублей. Так, стоимость 1 вертолет/часа составляет 130 тысяч рублей, а за 8 месяцев 2018 года вертолет применяли 26 раз, они «налетали» 119 часов.