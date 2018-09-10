Турист из Воронежа потерялся в горах Крыма 

Молодой человек сам вызвал спасателей. Путешественник из Воронежа заблудился на одном из склонов горы Караул-Оба в районе посёлка Новый Свет в Крыму днём субботы, 8 сентября. Парень сам позвонил спасателям и рассказал, что ушёл с туристической тропы и, потеряв ориентир, не смог вернуться обратно, сообщила пресс-служба МЧС по республике. Заблудившимся туристом оказался 27-летний воронежец. Его эвакуировали из горно-лесной местности с помощью альпинистского снаряжения. Помощь врачей парню не потребовалась. С начала 2018 года крымские спасатели провели более 130 поисковых операций в горно-лесной местности полуострова, в результате спасли 218 человек, 25 из которых — дети. Екатерина Трещикова