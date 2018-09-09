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Сбивший пешеходов на юге Москвы водитель был трезв
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Сбивший пешеходов на юге Москвы водитель был трезв 

Газета.Ru + ещё 42 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Водитель из Киргизии, сбивший нескольких человек после конфликта в кафе на юге столицы, был трезв, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД, передает сетевое издание m24.ru.
Как пояснили представители ведомства, мужчина прошел медицинское освидетельствование. В Госавтоинспеции отметили, что точное число пострадавших все еще остается неизвестным. Полиция собирает данные о госпитализированных из больниц.
Ранее сообщалось, что в кафе на Новочеркасском бульваре несколько мужчин поссорились между собой. Один из участников перепалки вышел на улицу и сел в авто, дожидаясь выхода всей группы. Когда участники конфликта покинули заведение, он наехал на них на машине.
Все участники инцидента — граждане Киргизии. Водитель остался на месте происшествия, его задержали.
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