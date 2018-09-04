Семиклассник погиб при падении с балкона 22 этажа дома в Зеленограде

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели подростка, тело которого нашли под окнами жилого дома в 11 мкр-не Зеленограда. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, днем 3 сентября в полицию позвонили очевидцы и заявили о падении с высоты у корп. 1113. «По указанному адресу обнаружено тело 13-летнего учащегося 7 класса местной школы с травмами, характерным для падения с высоты», — сообщил источник.