Семиклассник погиб при падении с балкона 22 этажа дома в Зеленограде 

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели подростка, тело которого нашли под окнами жилого дома в 11 мкр-не Зеленограда. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, днем 3 сентября в полицию позвонили очевидцы и заявили о падении с высоты у корп. 1113. «По указанному адресу обнаружено тело 13-летнего учащегося 7 класса местной школы с травмами, характерным для падения с высоты», — сообщил источник.
Оперативники выяснили, что мальчик при неустановленных обстоятельствах выпал с общего балкона 22 этажа. По факту случившегося сотрудники Следственного комитета инициировали проверку.