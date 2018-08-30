В МЧС сообщили о ликвидации пожара в больнице Новосибирска 

Пожар в подвальном помещении Новосибирской областной клинической больницы ликвидирован. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Павел Винаков.
«Пожар на площади 80 кв. метров ликвидирован. Все пациенты вернулись на свои места», — цитирует его ТАСС.
Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал.
По словам Винакова, в настоящее время проводится проверка по факту пожара.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в подвале одного из корпусов Новосибирской областной клинической больницы.