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В МЧС сообщили о ликвидации пожара в больнице Новосибирска
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара в больнице Новосибирска 

RT на русском + ещё 1 58 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Пожар в подвальном помещении Новосибирской областной клинической больницы ликвидирован. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Павел Винаков.
«Пожар на площади 80 кв. метров ликвидирован. Все пациенты вернулись на свои места», — цитирует его ТАСС.
Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал.
По словам Винакова, в настоящее время проводится проверка по факту пожара.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в подвале одного из корпусов Новосибирской областной клинической больницы.
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