В МЧС сообщили о ликвидации пожара в больнице Новосибирска

Пожар в подвальном помещении Новосибирской областной клинической больницы ликвидирован. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Павел Винаков.

«Пожар на площади 80 кв. метров ликвидирован. Все пациенты вернулись на свои места», — цитирует его ТАСС

Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал.

По словам Винакова, в настоящее время проводится проверка по факту пожара.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в подвале одного из корпусов Новосибирской областной клинической больницы.