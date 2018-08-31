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Один человек пострадал в ДТП с участием мопеда в центре Москвы
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Один человек пострадал в ДТП с участием мопеда в центре Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Один человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«На пересечении ул. Красная Пресня и ул. Пресненский Вал произошла авария, в которой пострадал, по предварительным данным, один человек», — отметил собеседник агентства.
В пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по столице уточнили, что на дороге столкнулись мопед и легковой автомобиль. В настоящее время медики «скорой помощи» осматривают водителя мопеда, решается вопрос о его госпитализации. Сотрудники полиции на месте ДТП устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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